15:38 | 07.02.2020

Optimistische Stimmung an den Metallmärkten lässt nach

Gestern mussten die Metallpreise ihre anfänglichen Gewinne fast gänzlich wieder abgegeben. Kupfer lag gestern Morgen kurzzeitig oberhalb von 5.800 USD je Tonne, jetzt geht es wieder auf die Marke von 5.700 USD je Tonne zu. In China sind wegen des Coronavirus noch viele Fabriken geschlossen und inzwischen sind auch die übrigen durch die unterbrochenen Lieferketten beeinträchtigt. So etwa hat eine Kupferschmelze gegenüber ihren Lieferanten „force majeure“ erklärt, da kein Kupfererz mehr angeliefert werden kann. Einige Häfen sind geschlossen, dazu wollen einige Reedereien keine chinesischen Häfen mehr anlaufen. Besonders die chinesische Wirtschaft wird von den Auswirkungen des Coronavirus belastet werden.