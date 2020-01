15:44 | 15.01.2020

„Phase-1-Abkommen“ im sino-amerikanischen Handelsstreit wird unterzeichnet – Geringere chinesische Stahl- und Aluminiumexporte in 2019

Heute um 17:30 Uhr MEZ beginnt in Washington die Unterzeichnungszeremonie für das „Phase-1-Abkommen“ im sino-amerikanischen Handelsstreit. Die Spannung der Marktteilnehmer ist hoch, da bislang nur wenige Einzelheiten (Zugeständnisse etc.) bekannt sind. Danach sollen die Verhandlungen für ein „Phase-2-Abkommen“ beginnen, dieses dürfte sich wesentlich schwieriger gestalten. Einem Bericht zufolge sollen die jetzt noch existierenden US-Zölle auf chinesische Güter bis nach der US-Präsidentschaftswahl im November bestehen bleiben, infolge dessen hat sich die Stimmung der Marktteilnehmer etwas eingetrübt.

Aluminium und Stahl

Den Daten der Zollbehörde zufolge beliefen sich die chinesischen Exporte im Dezember bei Aluminium und -produkten auf 478 Tsd. Tonnen, was der größten Menge seit Juli entspricht. Im Gesamtjahr 2019 konnten die Exporte den Rekordwert des Vorjahres nicht erreichen. Die Aluminiumproduktion dürfte gesunken sein. Daten hierzu werden am Freitag veröffentlicht. In diesem Jahr bewegt sich der Aluminiummarkt in China auf einen Überschuss zu. Deshalb dürften die Schmelzen höhere Aluminiumexporte anstreben. Bei Stahl lagen die Exporte in 2019 ebenfalls unter dem Vorjahreswert. Grund dürfte eine Erholung der Stahlpreise in China sein, weshalb die Stahlproduzenten mehr Stahl auf dem heimischen Markt verkauft haben.