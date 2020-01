15:46 | 16.01.2020

“Phase-1-Abkommen” wird am Agrarmarkt skeptisch gesehen

Die Preise für Sojabohnen, Mais und Baumwolle gerieten gestern Abend unter Druck, Weizen gab die vorherigen Gewinne zum größten Teil wieder ab. Heute setzt sich der Preisrückgang zunächst fort. Grund ist die Skepsis, ob China die im Handelsabkommen zugesagten Mengen an US-Agrarprodukten kaufen wird. Chinesische Vertreter wiesen darauf hin, dass die Käufe auf Marktbedingungen basieren würden. Wenn die Marktbedingungen Käufe in den USA nicht sinnvoll erscheinen lassen, (so etwa, weil die US-Preise im internationalen Maßstab zu hoch sind), kommen die Käufe somit nicht zustande. Zugesagt ist für 2020 eine Menge von 12,5 Mrd. USD und für 2021 eine Menge von 19,5 Mrd. USD über dem Niveau von 2017 (24 Mrd. USD). Des weiteren bleiben die Zölle auf viele wichtige US-Agrarprodukte vorerst bestehen. Zudem ist die Frage, ob von China diese großen Mengen an US-Agrarprodukten benötigt werden.