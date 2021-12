16:40 | 15.12.2021

Preis für Kaffee Arabica nahe 10-Jahreshoch

Der Arabia-Preis verzeichnete vor einer Woche bei gut 250 US-Cent je Pfund ein 10-Jahreshoch. Auch wenn er inzwischen nachgegeben hat, liegt er mit nun knapp 240 US-Cent auf einem hohen Niveau. Der Preisanstieg seit Jahresbeginn beläuft sich auf 85%. Für Unterstützung sorgen ein eingeschränktes Angebot aufgrund einer schwächeren Ernte in Brasilien sowie Lieferprobleme. Die letzte brasilianische Ernte fiel in ein Niedrigertragsjahr, dazu kamen Beeinträchtigungen durch ungünstige Wetterverhältnisse. Es bestand die Hoffnung auf eine wesentlich bessere Ernte im nächsten Jahr (Hochertragsjahr), doch entstehen derzeit Zweifel daran. Die Chefin einer brasilianischen Kaffeevereinigung erwartet für das nächste Jahr eine Ernte von nur 49 Mio. Sack, also nur etwas mehr als in der Vorsaison. Sie begründet die geringe Ernte mit schweren Stürmen, Dürre und Frost in diesem Jahr. Außerdem wurden aufgrund des frostigen Wetters Kaffeebäume gerodet. Hinzu kommen Logistikprobleme, die weiterhin den Export behindern. Die Exportvereinigung Cecafe berichtete für November einen 40%igen Rückgang der brasilianischen Kaffeeexporte ggü. Vj.. In Kolumbien (zweitgrößter Arabica-Produzent) erwartet die führende Produzentenvereinigung – wegen starker Niederschläge – einen 7%igen Rückgang der Erntemenge im nächsten Jahr.

In Vietnam (größter Robusta-Produzent) sind die Plantagen veraltet. Dies dürfte zu geringeren Erträgen und einer weiter rückläufigen Ernte führen.