15:40 | 05.02.2021

Preisanstieg bei Edelstahlprodukten

Die Edelstahlproduzenten hoben in den letzten beiden Monaten die Preise für ihre Produkte deutlich an und begründen dies mit dem starken Anstieg der Rohmaterialkosten und einer Knappheit von Edelstahlschrott. Dem Research-Instituts MEP (spezialisiert auf die Analyse der Stahlmärkte) zufolge wurden im Dezember und Januar die Preise für warm- und kaltgewalzten Edelstahl der 300er- (enthält Chrom und Nickel) und 400er-Serien (hoher Chrom-Anteil) mehrfach erhöht. Laut MEPS verlängerten sich auch die Lieferzeiten. Besonders die Automobil- und Weißwarenindustrie nahmen ihre Produktion schneller als erwartet wieder auf. Entsprechend hoch war deren Edelstahlnachfrage. Infolge waren über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg die Bestände niedriger. Zudem erhöhten sich die Frachtkosten infolge einer Knappheit an Containern.