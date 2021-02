14:24 | 24.02.2021

Preisanstieg bei Kaffee Arabica auf knapp 140 US-Cent je Pfund

Bei Kaffee der Sorte Arabica lag der Preis im Dezember 2019, also kurz vor der Corona-Krise, in der Spitze bei gut 140 US-Cent je Pfund. Infolge der Krise und einer rekordhohen brasilianischen Kaffeeernte 2020 kam es zu einem Rückgang. Oft lag der Preis nur wenig über 100 US-Cent je Pfund. Im November kam es zu einer Aufwärtsbewegung, dann zu einer Konsolidierungsphase bei 125 US-Cent und in den letzten Tagen zu einem Anstieg auf knapp 140 US-Cent. Bei der Sorte Robusta erfolgte ebenfalls ein Anstieg, im gestrigen Schlusskurs lag der Preis bei 1.460 USD je Tonne. Bei der nächsten brasilianischen Kaffeeernte (ab April) ist – bedingt durch das Niedrigertragsjahr bei Arabica und die Trockenheit während der Blüte – ein Einbruch um 30% oder mehr zu erwarten. Inzwischen liegen viele Ernteprognosen für Arabica von unter 30 Mio. Sack vor. So gering war die Ernte zuletzt 2007/08. Dabei nehmen die Hoffnungen (Fortschritt bei den Impfungen und staatliche Stimulierungsprogramme) auf einen Nachfrageanstieg zu. Ein weiterer Faktor sind die knappen und teuren Container zum Transport. So revidieren einige Beobachter ihre Defiziterwartungen für 2021/22 (teils auf über 10 Mio. Sack) nach oben, allerdings nach Überschüssen in 2019/20 und in der noch laufenden Saison 2020/21.