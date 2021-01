16:33 | 08.01.2021

Preisanstieg der Industriemetalle setzt sich fort – Aluminiumproduktion erreichte wohl ein Allzeithoch

Gestern erreichte der LME-Industriemetallindex fast ein 8-Jahreshoch. Kupfer, Nickel und Zinn stiegen in den ersten Handelstagen dieses Jahres auf neue mehrjährige Höchststände. Dies dürfte hauptsächlich stimmungsgetrieben sein. Treiber des Aufwärtstrends sind die steigenden Aktienmärkte, Erwartungen an weitere Stimulierungsmaßnahmen sowie der schwache USD und der aufwertende Chinesische Yuan. Allerdings dürfte dadurch auch das Risiko einer merklichen Korrektur gegeben sein. Die metallspezifischen Daten nämlich rechtfertigen in vielen Fällen die jüngsten Preisanstiege nicht.

Ein Metall, welches sich beispielsweise von den Fundamentaldaten abgekoppelt hat, ist Aluminium mit einem Preis von über 2.000 USD je Tonne. Den unlängst veröffentlichten Daten des International Aluminium Institute (IAI) zufolge lag die weltweite Aluminiumproduktion im November auf Tagesbasis mit 182,4 Tsd. Tonnen fast auf Rekordhoch (+ 4,1% ggü. Vj.). Treiber war erneut China. Im Gesamtjahr 2020 dürfte die globale Aluminiumproduktion ein Allzeithoch erreicht haben. In 2020 waren 57% der globalen Produktion China geschuldet, wo die Schmelzkapazitäten beständig weiter ausgebaut wurden. Auch in diesem Jahr dürften neue Schmelzen hinzukommen. Die hohen Gewinnmargen motivieren die Schmelzen zu einer hohen Produktion. Der globale Aluminiummarkt war und wird wohl überversorgt sein.