16:19 | 17.08.2020

Preise für US-Mais und -Sojabohnen steigen

Noch ist das Ausmaß der durch den Sturm Derecho vor einer Woche verursachten Schäden in Iowa und Illinois nicht völlig absehbar. Sicher ist nur, dass vom Sturm eine größere Fläche betroffen wurde als zunächst angenommen. Alleine in Iowa sind es 14 Mio. Morgen, darunter 8,2 Mio. Morgen Mais- und 5,6 Mio. Morgen Sojabohnenfelder. Auch Lagerstätten wurden zerstört. Im gesamten Mittleren Westen sollen fast 38 Mio. Morgen in Mitleidenschaft gezogen sein. Des weiteren fehlt in vielen Gebieten (etwa in North Dakota und Nebraska) noch immer ausreichender Regen. Bis zur Ernte verbleiben nur noch wenige Wochen. Infolge erachten immer mehr Beobachter bei Mais den vom US-Landwirtschaftsministerium (USDA) als Landesdurchschnitt geschätzten Ertrag von 181,8 Scheffel je Morgen als zu hoch. Der US-Maispreis stieg deshalb seit Dienstag kräftig und notiert aktuell bei 341,5 US-Cent je Scheffel.

Auch der Sojabohnenpreis kann stark zulegen, im November-Kontrakt erreicht er heute Morgen mit 906 US-Cent je Scheffel den höchsten Stand seit Anfang März. Hier spielt neben den Sturmschäden besonders die hohe Nachfrage – insbesondere aus China – eine Rolle. Am Freitag berichtete das USDA wiederum chinesische Sojabohnenkäufe. Ähnlich hoch waren die Bestellungen zu diesem Zeitpunkt im Jahr zuletzt vor 6 Jahren.