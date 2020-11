16:04 | 02.11.2020

Preisrückgang bei Agrarrohstoffen mit industrieller Verwendung

Den jüngsten CFTC-Daten zufolge gehen die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer von einem deutlichen Anstieg der Zuckerpreise aus. Die Netto-Long-Positionen dieser Anlegergruppe wurden über Wochen hinweg ausgeweitet. In der letzten Woche erreichten die Preise bei über 15 US-Cent je Pfund ein 8-Monatshoch. Treiber waren die Nachfrageerholung (insbesondere auch in China) und die Hoffnung, dass Indien vielleicht seine subventionierten Exporte aufgibt oder reduziert. In den letzten Tagen wurde die Stimmung durch die steigenden Corona-Infektionen und neuerliche Teil-Lockdowns getrübt. Zucker ist Bestandteil vieler klassischer Produkte des Außer-Haus-Verzehrs. Dazu ist Zuckerrohr Grundstoff in der Ethanolproduktion. Somit reagiert der Preis auch auf Änderungen in den Notierungen für Rohöl. Dies trifft auch auf Mais zu. Die (Teil-)Lockdowns führen zu einer geringeren Mobilität der Menschen mit einer entsprechenden Auswirkung auf die Verwendung in der Ethanolproduktion. Wenn auch bei Mais in der letzten Berichtswoche die Netto-Long-Positionen nochmals ausgedehnt wurden, zeichnet sich ein Rückgang im kommenden CFTC-Bericht ab. Die hohen Corona-Infektionszahlen trüben wie auch bei Zucker die Stimmung. Ende vergangener Woche fiel der Maispreis in Chicago wieder unter 400 US-Cent je Scheffel. Auch bei den Preisen für Produkte, die wie Palmöl oder Raps in der Biodieselproduktion eingesetzt werden, erfolgte zuletzt ein Rückgang. Raps in Paris erreichte zuletzt bei 378 EUR je Tonne den niedrigsten Stand seit August. Zuvor hatte er sich bis auf das Niveau von kurz vor der Corona-Krise erholt.