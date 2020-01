15:05 | 17.01.2020

Preisrückgang bei Mais – Weizenpreis bei knapp 570 US-Cent je Scheffel

Gestern gab der Maispreis an der CBOT um gut 3% auf 375 US-Cent je Scheffel nach. Hinsichtlich des unterzeichneten Teilhandelsabkommens zwischen den USA und China gibt es zahlreiche offene Fragen zu den vereinbarten Käufen von US-Agrarprodukten durch China. Bei Mais liegen keine spezifische Nachrichten vor, welche die gestrige Preisschwäche begründen können. Im Gegenteil: Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) berichtete für die letzte Berichtswoche die stärksten US-Maisexporte seit vier Wochen.

Weizen gab gestern ebenfalls nach, handelt aber weiterhin nahe dem 17-Monatshoch, welches Mitte der Woche erreicht wurde. Die Preisdifferenz zwischen Weizen und Mais (fast 2 USD) war zuletzt im Sommer 2018 höher. Damals sorgte Trockenheit und Hitze in den Weizenanbaugebieten im Mittleren Westen der USA für Besorgnis hinsichtlich Ernteausfällen. Eine solche Besorgnis herrscht zur Zeit in Australien, allerdings dürfte diese schon hinreichend in den Preisen berücksichtigt sein.