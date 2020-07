13:35 | 14.07.2020

Preisrückgänge bei Gold nur kurzlebig

In der Nacht ging der Goldpreis unter die 1.800 USD-Marke zurück, konnte diese aber heute Morgen wieder zurückerobern. Preisrückgänge sind also temporär und werden zum Kauf genutzt. Heute werden die US-Verbraucherpreisdaten für Juni veröffentlicht. Die Inflationsrate dürfte wieder etwas stärker gestiegen sein. Die negativen Realzinsen sprechen für einen steigenden Goldpreis. Die Gold-ETFs hatten gestern Zuflüsse von 6 Tonnen zu verzeichnen.

Bloomberg hat inzwischen den für letzte Woche Donnerstag gemeldeten kräftigen Zufluss in die Palladium-ETFs korrigiert. Dieser fand laut nachträglicher Meldung eines ETF-Anbieters schon Anfang Juli statt und verteilte sich auf drei Tage.