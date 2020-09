14:52 | 28.09.2020

Prognose für Maisernte in der EU gesenkt – Preisanstieg bei Sojabohnen war wohl durch kurzfristig orientierte Marktteilnehmer begünstigt

Die EU-Maispflanzen wurden von der langen Hitze- und Trockenphase stark belastet. Inzwischen ist die Ernte angelaufen. Mitte September nahm die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission eine Abwärtsrevision bei der Schätzung für den durchschnittlichen Ertrag um 2% vor. In der letzten Woche kürzte sie überraschend ihre Erwartung an die Maisernte in der EU-27 um 10%. Trotz gleich großer Fläche soll sie mit 63,1 Mio. Tonnen nun um 10% unter der des Vorjahres liegen. Die Getreidehandelsvereinigung Coceral zeigt sich noch pessimistischer. Deren Prognose für die EU-28 beläuft sich auf lediglich 62,8 Mio. Tonnen. Anzumerken ist, dass Mais in UK keine große Rolle spielt.

Bei den diesjährigen Weizen- und Rapsernten nahm die EU-Kommission eine leichte Aufwärtskorrektur vor. Demnach belief sich die Weichweizenernte in der EU-27 auf 115,5 Mio. Tonnen, die Rapsernte auf 15,8 Mio. Tonnen.

Sojabohnen

Das starke Interesse der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer dürfte den starken Preisanstieg bei Sojabohnen in den letzten Wochen begünstigt haben. Diese Annahme wird von den jüngsten CFTC-Daten untermauert. Auch in der letzten Berichtswoche wurden die Netto-Long-Positionen dieser Anlegergruppe weiter aufgebaut, auf 211 Tsd. Kontrakte per 22. September. So hoch lagen sie zuletzt vor ca. 8 Jahren. Schon zum Wochenbeginn begann ein Preisrückgang und setzte sich bis Donnerstag fort. Der Preis ging aber knapp über 1.000 US-Cent je Scheffel aus der Woche.