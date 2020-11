15:50 | 24.11.2020

Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission spricht von günstigen Bedingungen zum Abschluss der Ernte- und Aussaatarbeiten 2020

In einigen östlichen EU-Regionen gibt es bei der Ernte der Sommerfrüchte und der Aussaat der Winterfrüchte noch immer regenbedingte Verzögerungen. Dennoch schätzt die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission die Bedingungen zum Abschluss der Arbeiten in diesem Jahr als insgesamt günstig ein. Im Westen, Norden und der Mitte der EU wird bzw. wurde die Aussaat der Winterfrüchte zeitgerecht abgeschlossen. Vor allem im November war die weitgehend trockene Witterung hilfreich. Allerdings bleibt die EU-Rapsfläche wohl hinter dem Vorjahr und dem 5-Jahresschnitt zurück, da es im Spätsommer in den Hauptanbauländern erst lange zu trocken war und erst nach Regenfällen in der zweiten Septemberhälfte noch späte Sorten gesät werden konnten. Für Deutschland erwartet Mars ein Plus bei der Fläche, für Frankreich und UK ein deutliches Minus. Die EU-Rapsfläche war schon zuletzt auf dem niedrigen Niveau des Jahres 2019/20 stagniert. Dies ließ nur einen kleinen Produktionsanstieg im Vorjahresvergleich zu. Für Wintergetreide wie Winterweizen ist besonders in Frankreich, Deutschland und Polen mit einer größeren Fläche als zuletzt zu rechnen. Für Russland nennt Mars ein noch immer beträchtliches Defizit an Niederschlägen. Der Weizenpreis erhielt gestern wohl von den US-Pflanzenbewertungen Auftrieb, er stieg wieder über 600 US-Cent je Scheffel. Entgegen der Erwartungen sank der Anteil der als gut oder sehr gut eingestuften Winterweizenpflanzen um 3 Punkte auf 43%.