15:28 | 22.07.2020

Rohölpreise auf 4½-Monatshoch

Gestern legte Brent auf fast 45 USD zu, WTI auf 42,4 USD je Barrel. Dies entspricht jeweils einem 4½-Monatshoch. Der Preiseinbruch in Folge der Corona-Pandemie ist damit mehr oder weniger wettgemacht. Bestehen bleiben jedoch die Unsicherheit bezüglich der Nachfrage wie auch Zweifel an der OPEC nach deren Preiskrieg und dem Zerwürfnis Anfang März. Der Irak exportierte in den ersten 20 Tagen im Juli unverändert 2,7 Mio. Barrel täglich, der vereinbarte Rückgang erfolgte also nicht. Der Oman, ebenfalls Mitglied der OPEC+, führte im Juni 900 Tsd. Barrel täglich aus, dies sind über 20% mehr als im Mai. Der jüngste Anstieg der Ölpreise ist hauptsächlich auf die gute Stimmung an den Finanzmärkten zurückzuführen. Abzuwarten ist, ob sich die Ölnachfrage tatsächlich normalisieren wird. Die gestrigen API-Lagerdaten belegen für letzte Woche einen starken Anstieg der US-Rohölvorräte um 7,54 Mio. Barrel sowie einen Abbau der Benzinvorräte um 2 Mio. Barrel. Für heute stehen die offiziellen DOE-Zahlen zur Veröffentlichung an.