15:09 | 22.04.2020

Rohzuckerpreis auf 12-Jahrestief gefallen

In den letzten Tagen gaben die Zuckerpreise weiter nach. Gestern schloss Rohzucker im Kontrakt mit Fälligkeit Mai bei 9,75 US-Cent je Pfund und damit rund 3% im Minus. Im Handelsverlauf kam es zu einem Rückgang unter 9,60 US-Cent. In Brasilien wird wohl in der anlaufenden Verarbeitungssaison 2020/21 ein höherer Anteil des Zuckerrohrs in die Verarbeitung zu Zucker gehen als in den Jahren zuvor. Die sehr gute Versorgungslage wirkte sich bereits auf die Weltmarktpreise aus. In der Hauptanbauregion Center-South wurden in 2019/20 nur 34% des Zuckerrohrs zu Zucker verarbeitet. Ethanol wird – wie aus Mais – auch aus Zucker hergestellt. Das niedrige Preisniveau bei Rohöl führt zu einer sinkenden Ethanolnachfrage, dazu kommt der durch die Coronavirus-Krise bedingte Nachfrageeinbruch bei Treibstoff. Zu einer weiteren Verschiebung der Aufteilung des Zuckerrohrs zugunsten von Zucker trägt auch der schwache Real bei. Ein Überschuss am Zuckermarkt 2020/21 wird wahrscheinlicher.