14:58 | 20.10.2020

Rohzuckerpreis bei 14,7 US-Cent je Pfund (7½-Monatshoch)

Seit Mitte September erfolgte beim Rohzuckerpreis ein fast beständiger Anstieg von unter 12 US-Cent je Pfund auf 14,7 US-Cent (7½-Monatshoch). Gründe sind die geringe Produktion in Thailand (wichtiger Exporteur) sowie die Aussicht auf einen Rückgang in Russland. Der EU-Kommission zufolge soll auch die EU-Zuckerproduktion leicht auf 15,9 Mio. Tonnen sinken. In Brasilien (größtes Zuckerland) geht die diesjährige Verarbeitung dem Ende zu. Wesentlich ist die Rolle Indiens (zweitgrößter Produzent). In den letzten Jahren sorgte immer wieder die Sorge vor hohen subventionierten Exporten Indiens für Preisdruck. Indien produziert über den eigenen Verbrauch. Durch den subventionierten Abfluss von Zucker ins Ausland soll ein starker Anstieg der Bestände vermieden und der inländische Preis gestützt werden. Die indische Zuckermühlenvereinigung ISMA erwartet für die begonnene Saison 2020/21 einen Anstieg der Zuckerproduktion auf 31 Mio. Tonnen (+13%). Daraus leitet sie ab, dass es nötig ist, etwa 6 Mio. Tonnen Zucker subventioniert auf den Weltmarkt zu bringen. Allerdings bedingt die Subventionierung hohe staatliche Mittel, was in der Corona-Krise problematisch sein könnte. Indien hat bislang noch keine Entscheidung zu 2020/21 getroffen, der Markt nimmt dies positiv auf.