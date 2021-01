15:42 | 05.01.2021

Rohzuckerpreis erreicht 3½-Jahreshoch

Der Rohzuckerpreis konnte gestern die Marke von 16 US-Cent je Scheffel übersteigen. Der Kontrakt mit Fälligkeit März lag in der Spitze bei 16,13 US-Cent. Am Ende des Tages blieb ein Zugewinn von knapp 2%. Der Markt sieht eine angespannte Versorgungslage. In Brasilien endete die Verarbeitungssaison Ende 2020. Da die neue Saison erst im April startet, gelangt von dort zunächst kein neues Angebot an den Markt. In Thailand (zweitgrößter Exporteur) war die Zuckerproduktion enttäuschend. In Indien dagegen sind die Aussichten besser. Von dort wird demnächst – aufgrund von Exportsubventionen – überschüssiges Angebot auf den Weltmarkt kommen. Kurzfristig scheint dies aber keinen Einfluss auf die Knappheit haben, wie auch an der hohen Prämie für kurzfristig lieferbare Ware zu sehen ist. Der größte globale Zuckerhändler Alvean erwartet für das laufende Jahr 2020/21 ein Angebotsdefizit von 5 Mio. Tonnen und für 2021/22 ein Defizit von 6 Mio. Tonnen. Dabei geht Alvean von den geringeren Ernten in Thailand und Europa und einer trockenheitsbedingt niedrigeren Zuckerproduktion in Brasilien aus. Folglich soll der Markt auf das zusätzliche Angebot aus Indien angewiesen sein.