15:04 | 28.10.2020

Rohzuckerpreis in New York gestern kurzzeitig über 15 US-Cent je Pfund

Gestern erreichte der Rohzuckerpreis in New York kurzzeitig bei knapp über 15 US-Cent je Pfund ein 8-Monatshoch. Aus dem Handel ging er dann bei 14,83 US-Cent, also nur leicht über dem Vortag.

Am Zuckermarkt wird inzwischen bereits über die Saison 2021/22 diskutiert. Die brasilianische Zuckerrohrernte und Zuckerproduktion dieser Saison werden (bedingt durch die geografische Lage) schon im April 2021 beginnen. Dabei belastet die lange Trockenheit im Land. Zwischen Juli und September gab es deshalb Probleme bei der Neu- und Wiederanlage von Plantagen. Auch auf die Pflege bestehender Plantagen wirkte sich die Trockenheit aus. Nach Einschätzung des Beratungshauses Datagro wird im Hauptanbaugebiet Center-South 2021/22 die Zuckerrohrmenge bei 575 Mio. Tonnen liegen und damit deutlich unter den fast 600 Mio. Tonnen der jetzigen Saison. Die Zuckerproduktion dürfte in der nächsten Saison auf 36 Mio. Tonnen zurückgehen. Für diese Saison werden 38 Mio. Tonnen geschätzt. Auch bei der Ethanolproduktion wird ein leichter Rückgang erwartet. Dabei wird durch die stark gestiegenen internationalen Zuckerpreise die Produktion attraktiv. In lokaler Währung liegen die Zucker- und Ethanolpreise wegen des schwachen Brasilianischen Real aktuell nahe an Rekordniveaus.