14:26 | 13.01.2020

Ruhiger Wochenbeginn bei den Industriemetallen

Die Woche beginnt ruhig, so etwa liegt der Kupferpreis fast unverändert bei gut 6.200 USD je Tonne. Jedoch steht in dieser Woche die Veröffentlichung einiger Daten an, die Bewegung auslösen dürften. Falls in China morgen die Handelsdaten und Ende der Woche die Konjunkturdaten über Erwartung ausfallen, dürfte sich dies positiv auf die Metallpreise auswirken. Auch steht die Unterzeichnung des „Phase-1-Abkommens“ im sino-amerikanischen Handelsstreit an. Allerdings dürften inzwischen bereits viele positive Nachrichten eingepreist sein. Dazu kommt der Blick auf die Fundamentaldaten. Unter Berücksichtigung der Aussicht auf Angebotsüberschüsse an fast allen Metallmärkten sollte das derzeit hohe Preisniveau nicht gerechtfertigt sein.

Zinn

Die Zinnexporte Indonesiens lagen (lt. Daten des Handelsministeriums) im Dezember mit rund 6,5 Tsd. Tonnen um 23% über dem Vorjahreswert. Eigentlich wollten die dortigen Zinnexporteure die Ausfuhren aufgrund des niedrigen Preisniveaus reduzieren. Die hohen Exporte im Dezember haben dazu geführt, dass das angestrebte Exportziel von 66 Tsd. Tonnen im Gesamtjahr etwas überschritten wurde. Sollten sich die diesjährigen Zinnexporte Indonesiens wieder erhöhen, dürfte es kaum Spielraum für höhere Zinnpreise geben.