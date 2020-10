15:01 | 08.10.2020

Russland plant die Einführung einer Exportquote bei Getreide – Baumwollpreis auf dem höchsten Stand seit Februar

Gestern legte der Weizenpreis an der CBOT um weitere 2,5% zu und konnte wieder die Marke von 600 US-Cent je Scheffel übersteigen. Treiber sind nach wie vor Sorgen vor der Trockenheit in wichtigen Anbaugebieten. Russland hat das Ziel für die Getreideexporte im laufenden Erntejahr 2020/21 (Juli-Juni) wegen der reichlichen Ernte um 5 Mio. auf 50 Mio. Tonnen angehoben. Gleichzeitig ist vom russischen Agrarministerium geplant, eine Exportquote für die 2. Hälfte des Erntejahres (Januar bis Juni 2021) einzuführen. Laut Händlerangaben beliefen sich die russischen Getreideexporte seit Anfang Juli auf 14 Mio. Tonnen. Also könnten bis zum Jahresende noch immer 16 Mio. Tonnen exportiert werden. Nach Einschätzung des russischen Agrarberatungsunternehmens SovEcon werden sich im 2. Halbjahr 2020 die Weizenexporte auf 24 Mio. Tonnen belaufen, im 1. Halbjahr 2021 auf 15 Mio. Tonnen. Somit besteht nicht das Risiko einer unmittelbaren Beschränkung des russischen Getreideangebots.

Baumwolle

Der Baumwollpreis erreicht heute mit knapp 68 US-Cent je Pfund den höchsten Stand seit Februar. Ausgelöst wurde der Anstieg (2 US-Cent innerhalb von 2 Tagen) durch die Besorgnis, dass der Hurrikan Delta nach dem Landgang die Baumwollplantagen in Texas und Louisiana treffen könnte. Dort läuft gerade die Ernte. Die Erwartungen für die US-Baumwollernte könnten somit gesenkt werden.