14:34 | 23.04.2020

Situation am Ölmarkt wieder stabilisiert

Die Lage an den Ölmärkten hat sich nach den Turbulenzen wieder stabilisiert. Der Juni-Kontrakt für WTI liegt bei über 16 USD, für Brent bei über 23 USD je Barrel. Bei der Erholung könnte die erneute Drohung von US-Präsident Trump in Richtung des Iran eine Rolle spielen. Der Markt blickt auch wieder auf die Angebotsrisiken. Immer mehr weist darauf hin, dass der enorme Preisverfall beim WTI-Mai-Kontrakt am Montag vor allem technische Gründe hatte. Zuvor hatten offensichtlich verstärkt spekulativ motivierte Privatanleger in den letzten Wochen aufgrund des optisch günstigen Preisniveaus viel Geld in Rohstoff-Derivate investiert. Durch den sog. Rolleffekt entkoppeln sich die Preise für Derivate und physische Güter (ausgenommen physisch besicherte Edelmetall-ETFs) im Lauf der Zeit voneinander. Algorithmen verkaufen die Terminkontrakte kurz vor ihrer Fälligkeit und erwerben im Gegenzug Terminkontrakte mit längerer Laufzeit. Durch dieses sogenannte “Rollen” dürfte es zuletzt zu einem Lawineneffekt gekommen sein. Dabei wurden die Positionen zu jedem Preis glattgestellt. In China sind Anlageprodukte auf Rohstoffe sehr beliebt. Dort wurde nun der Zugang zu Rohstoff-Derivaten für Privatkunden stark eingeschränkt.