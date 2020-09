16:46 | 03.09.2020

Sojabohnenpreis im Aufwärtstrend

Der Sojabohnenpreis konnte bereits in den letzten acht Handelstagen um insgesamt 6,6% zulegen. Heute Morgen ist er bei rund 964 US-Cent je Scheffel so hoch wie zuletzt vor 2 Jahren. Für Auftrieb sorgt die nach dem Phase-1-Abkommen anziehende chinesische Nachfrage. Gestern gab es erneut Bestellungen von US-Ware aus China, wobei es sich um mindestens 480 Tsd. Tonnen zur Lieferung im Dezember und Januar handeln soll. China ist seit vielen Jahren der Hauptkunde am Sojabohnenmarkt, verfolgte aber lange eine Selbstversorgungspolitik bei Getreide. Inzwischen hält aber die Produktion mit der Nachfrage nicht Schritt. China hat schon seit einiger Zeit das Problem hoher Preissteigerungen im Nahrungsmittelbereich. So etwa waren die inländischen Schweinefleischpreise im Zuge der Afrikanischen Schweinepest (Mitte 2018 bis September 2019) in Rekordhöhe gestiegen. Ebenso die Getreidepreise, darunter Mais.