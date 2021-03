14:44 | 03.03.2021

Spürbare Erholung der Metallpreise – Aluminium legt um fast 4% zu

Nachdem die Metallpreise zwei Tage lang Verluste verzeichneten, kam es gestern zu einer spürbaren Erholung.

Aluminium legte um fast 4% auf 2.210 USD je Tonne zu und nähert sich wieder dem in der letzten Woche verzeichneten 2½-Jahreshoch an. Die Meldung aus China von letzter Woche, dass in einer dortigen Provinz neue geplante Produktionskapazitäten möglicherweise nicht realisiert werden könnten, scheint sich immer noch auszuwirken. Der starke Preisanstieg in den letzten Monaten und besonders im letzten Monat führt dazu, dass die japanischen Konsumenten auch von einem deutlichen Anstieg der physischen Prämien ausgehen müssen. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge legten die Aluminiumproduzenten für das nächste Quartal Angebote von 149 bis 165 USD je Tonne vor. Im Vergleich zum laufenden Quartal wäre dies ein Anstieg um bis zu 27%. Die Produzenten verweisen demnach auf einen angespannten Markt, bei dem die Erholung der Autoindustrie und weiterhin knappe Container-Kapazitäten wesentlich sind. Die Prämie am japanischen Kassa-Markt, die in den letzten Tagen angezogen hat, liegt bei rund 140 USD je Tonne. Der für den japanischen Markt ausgehandelte Aufschlag auf den LME-Preis gilt üblicherweise als Benchmark für Asien. Die Prämie in Rotterdam (stellvertretend für den europäischen Raum) liegt bei gut 160 USD je Tonne. In den USA (US Midwest) stieg der Aufschlag auf über 360 USD je Tonne.