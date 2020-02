14:48 | 04.02.2020

Stahlpreise gehen zurück

Der Preis für Betonstahl in China gab gestern stark nach, der meistgehandelte Futures-Kontrakt um 8% auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2018. Im abendlichen Handel konnte der Verlust geringfügig aufgeholt werden. Bei den Marktteilnehmern herrscht Besorgnis hinsichtlich der Folgen des Coronavirus. Es könnte die Wirtschaftsaktivitäten in China abwürgen und damit auch die Stahlnachfrage beeinträchtigen. Derzeit sind noch viele Fabriken im Land geschlossen. Der Verband der europäischen Stahlproduzenten (Eurofer) hat letzte Woche die Einschätzung für die diesjährige EU-Stahlnachfrage um zwei Zehntel auf +1,2% gesenkt und begründet dies mit einer schwächer als erwarteten Vergleichsbasis im letzten Jahr. Als größte Risikofaktoren benennt Eurofer nach wie vor die von den USA ausgehenden Handelsstreitigkeiten und die bestehende Unsicherheit bezüglich des Brexit. Erst in der 2. Jahreshälfte soll sich die Stahlnachfrage erholen.