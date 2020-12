16:30 | 16.12.2020

Starker Preisrückgang bei Rohzucker

Bis Mitte November war der Rohzuckerpreis auf ein 3-Jahreshoch angestiegen. Treiber war die Aussicht auf das von der Internationalen Zuckerorganisation ISO prognostizierte Angebotsdefizit von 3,5 Mio. Tonnen in der Saison 2020/21. Für Unterstützung sorgte dabei der Aufbau von Netto-Long-Positionen der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer auf ein 4-Jahreshoch. Aus Brasilien kam zwar 2020/21 eine rekordhohe Produktion, doch die Verarbeitungssaison ist dort weitgehend abgeschlossen. Die Mengen anderer Anbieterländer wie Thailand oder der EU waren enttäuschend gering. Zudem wurde in Indien (entgegen den Vorjahren) noch keine Entscheidung zugunsten subventionierter Exporte gefällt. Ausgehend von 15,5 US-Cent je Pfund setzte dann ein Rückgang ein. Ein Grund ist, dass nicht alle Beobachter ein Defizit erwarten. Ein anderer, dass sich die neuerlichen Shutdowns wohl belastend auf die Nachfrage auswirken werden. So nahmen viele Marktteilnehmer Gewinne mit. Obendrein sorgten Niederschläge in Brasilien für eine Abmilderung der Trockenheit und damit einen verbesserten Ausblick auf 2021/22. Für die aktuelle Saison hob die Prognosebehörde Conab unlängst ihre Schätzung für die brasilianische Zuckerproduktion auf 41,8 Mio. Tonnen an (+ 40% ggü. Vj.). Selbst wenn man ein – umstrittenes – globales Defizit unterstellt, dürfte dieses also geringer ausfallen. Gestern schloss Rohzucker bei 14,1 US-Cent je Pfund. Der Direktor der brasilianischen Zuckerindustrievereinigung Unica geht für die kommende Verarbeitungssaison (ab April) von einem merklichen Produktionsrückgang aus, davon könnte der Preis profitieren.