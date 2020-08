15:07 | 12.08.2020

Stimmung am Ölmarkt zeigt sich schwankend

Gestern stieg der Preis für Brent zunächst auf 43 USD je Barrel und für WTI auf 46 USD je Barrel. Am Nachmittag gerieten die Preise merklich unter Druck und gingen jeweils mit einem Minus von 1% aus dem Handel. Wie das API berichtete, gingen die Bestände bei US-Rohöl in der Vorwoche um 4 Mio. Barrel zurück, bei Benzin um 1,3 Mio. Barrel und bei den Destillaten um fast 3 Mio. Barrel. Heute werden die Lagerdaten des US-Energieministeriums veröffentlicht. Der gestrige Monatsbericht der US-Energiebehörde weist auf eine nach wie vor angespannte Situation am Ölmarkt hin. Die EIA hat bei ihrer Prognose für die US-Rohölproduktion für das Gesamtjahr 2020 eine deutliche Abwärtsrevision vorgenommen und geht nun von durchschnittlich 11,3 Mio. Barrel täglich aus. Im Vorjahresvergleich wäre dies knapp 1 Mio. Barrel pro Tag weniger, während bislang ein Rückgang um 620 Tsd. Barrel täglich erwartet wurde. Der EIA zufolge soll die Produktion im nächsten Jahr um weitere 120 Tsd. Barrel täglich zurückgehen. Sie geht noch davon aus, dass die Dakota Access Pipeline in Betrieb bleiben wird. Bei einer möglichen Schließung der Pipeline könnte die Ölproduktion weiter gebremst werden.