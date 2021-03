14:35 | 02.03.2021

Überschuss am Kakaomarkt 2020/21 – ISO erwartet Defizit am Zuckermarkt 2020/21

In ihrem Quartalsbericht für 2020/21 geht die Internationale Kakaoorganisation erwartungsgemäß von einem globalen Überschuss von 102 Tsd. Tonnen aus. Die Saison 2019/20 war mit einem Überschuss von 10 Tsd. Tonnen fast ausgeglichen. Die Produktion soll um 2,5% auf 4,84 Mio. Tonnen steigen. In 2019/20 war die Nachfrage um 2,4% gesunken. Nach wie vor wirkt sich die Corona-Krise aus, es wird ein Anstieg um lediglich 0,5% erwartet. Bei der Elfenbeinküste (größter globaler Produzent) geht die die ICCO von einem 2%igen Produktionsanstieg auf 2,15 Mio. Tonnen aus. Hier war die Witterung insgesamt günstig und auch die Zwischenernte sollte hoch ausfallen. In Ghana dürfte aufgrund besseren Wetters und eines höheren Pflegeaufwands ebenfalls ein Plus zu verzeichnen sein. Vom amerikanischen Kontinent ist etwas weniger zu erwarten, aus Asien etwas mehr.

Zucker

Die Internationale Zuckerorganisation ISO revidierte ihre Defizitschätzung für 2020/21 von 3,5 Mio. auf 4,8 Mio. Tonnen. In 2019/20 war ein Überschuss von 0,9 Mio. Tonnen zu verzeichnen. Einer nun um 2% anziehenden Nachfrage steht eine rückläufige Produktion gegenüber. In der EU sorgten Trockenheit und Pflanzenkrankheiten für eine auf 15,2 Mio. Tonnen sinkende Produktion. Die EU-Kommission geht von 15,4 Mio. Tonnen (jeweils einschließlich UK) aus (-12% ggü. Vj.) aus. Einige Beobachter dagegen erwarten in 2020/21 einen Überschuss.