14:19 | 19.08.2020

Unsicherheit hinsichtlich der Nachfrageentwicklung belastet die Stimmung am Ölmarkt

Am Ölmarkt wird die Stimmung von der Unsicherheit bezüglich der Nachfrageentwicklung belastet. Bei der Corona-Pandemie ist kein Ende in Sicht, im drittgrößten Nachfrageland Indien zeigt sich die Nachfrage schwach und hinsichtlich des sino-amerikanischen Handelsabkommens besteht Besorgnis. Heute findet ein virtuelles Treffens des sog. Ministeriellen Komitees der OPEC+ statt. Einerseits könnte im Hinblick auf die Nachfragerisiken die Entscheidung zur Angebotserhöhung bereits ab August verfrüht sein. Andererseits jedoch, falls die Länder, die von Mai bis Juli über Vereinbarung produziert hatten, dies kompensieren und die Kürzungen bis September beibehalten, würde kein erneutes Überangebot entstehen. Der Blick des Marktes dürfte deshalb auf die US-Lagerstatistik gerichtet sein. Das DOE veröffentlicht heute die entsprechenden Daten. Die gestrigen API-Daten zeigten einen erneuten Rückgang der Rohölvorräte um 4,26 Mio. Barrel.

In Libyen will der abtrünnige General Haftar die seit dem Januar geschlossenen Häfen wieder aufmachen, um die Stromversorgung im Osten des Landes zu gewährleisten. Damit ist keine Wiederaufnahme der Ölexporte bzw. der Ölproduktion verbunden. Die Ölproduktion in Libyen belief sich in den letzten Monaten auf rund 100 Tsd. Barrel pro Tag, was einem Zehntel der normalen Produktionsmenge entspricht.