14:46 | 13.01.2020

USDA-Ernteschätzungen 2019/20 – Baumwollpreis steigt auf 8-Monatshoch

Das USDA hob die US-Ernteschätzungen 2019/20 für Mais und Sojabohnen an. Dies überrascht, da wegen der Ernteverzögerungen im Herbst mit einer Abwärtsrevision gerechnet wurde. Für Mais geht das USDA nun von einer Erntemenge von 13,692 Mrd. Scheffel bei einem Flächenertrag von 168 Scheffel je Morgen aus, für Sojabohnen von 3,558 Mrd. Scheffel bei einem Flächenertrag von 47,4 Scheffel je Morgen. Die Preise reagierten darauf zunächst mit einem deutlichen Rückgang, konnten aber die Verluste schnell wieder aufholen. Dazu dürfte beigetragen haben, dass das USDA in fünf besonders betroffenen Bundesstaaten eine Nachbefragung unter den Landwirten durchführen will. Dies bedeutet, dass die aktuellen Zahlen eventuell noch nicht die endgültigen sind. Dazu kommt, dass die US-Lagerbestände bei Mais, Sojabohnen und Weizen zum 1. Dezember im Jahresvergleich Rückgänge auswiesen. Bei Mais und Weizen waren letztere etwas über Erwartung. Die (im Herbst ausgesäte) US-Winterweizenfläche zur Ernte 2020 soll nur noch 30,8 Mio. Morgen betragen. Damit wäre sie so niedrig wie zuletzt 1909.

Baumwolle

Der Baumwollpreis kann am Morgen auf knapp 72 US-Cent je Pfund zulegen, was einem 8-Monatshoch entspricht. Das USDA hatte am Freitag bei der Schätzung für die US-Ernte eine leichte Abwärtsrevision vorgenommen, die globalen Lagerendbestände 2019/20 wurden deutlich nach unten revidiert. Zudem hob China seine Prognose für die Baumwollimporte etwas an und einer aktuellen Umfrage für 2020 zufolge erwarten die US-Baumwollproduzenten eine rückläufige Anbaufläche (4-Jahrestief). In dieser Woche soll das “Phase-1-Abkommen” zwischen den USA und China unterzeichnet werden, was die Marktteilnehmer optimistisch stimmt.