16:23 | 15.12.2021

Verhaltene Konjunkturdaten aus Chinas belasten die Metalle

Die heute vom Nationalen Statistikbüro Chinas (NBS) berichteten chinesischen Konjunkturdaten für November fielen verhalten aus. Beim Wachstum der Industrieproduktion war ein Anstieg von +3,8% zu verzeichnen, dennoch bleibt das Niveau niedrig. Bei den Anlageinvestitionen ließ die Dynamik weiter nach, der Anstieg war mit +5,2% der niedrigste dieses Jahres. Entsprechend fiel die Reaktion der Metallpreise aus. Kupfer etwa fällt um knapp 1% auf gut 9.300 USD je Tonne. Grund dafür, dass sich die Verluste in Grenzen halten, ist wohl die Erwartung, dass die chinesische Regierung die Wirtschaft unterstützen wird.

Des weiteren berichtete das NBS heute eine rückläufige chinesische Stahlproduktion auch im November auf knapp unter 70 Mio. Tonnen (- 22% auf ggü. Vj.). Während auf Monatsbasis im November die geringste Menge Stahl seit Februar 2018 produziert wurde, lag die Produktion auf Tagesbasis auf dem Vormonatsniveau. Dies ist ein Hinweis auf eine Stabilisierung. Inzwischen sind seitens der Stahlhersteller die Regierungsvorgaben erfüllt, so wäre in diesem Monat eine wieder höhere Produktion möglich.

Die chinesische Aluminiumproduktion fiel im November um knapp 2% auf 3,1 Mio. Tonnen. Kumuliert seit Jahresbeginn übertrifft sie das Vorjahr deutlich.