14:36 | 27.03.2020

Voraussichtlich rekordhohe Getreideproduktion in 2020/21

Die neuesten Prognosen des Internationalen Getreiderats IGC zeigen über die kommenden 1½ Jahre einen leichten Rückgang der globalen Getreidebestände. Dennoch sieht der IGC keine massive Verknappung bei der Versorgung. Allerdings beschreibt auch er die momentan schwierige Situation in der Coronavirus-Krise. Mit dem Abschwung der Weltwirtschaft entsteht besonders bei den auch industriell genutzten Agrarrohstoffen wie Mais Besorgnis hinsichtlich der Nachfrageentwicklung. Dazu sind vielerorts die Lieferketten beeinträchtigt. Noch geht der IGC von der Umsetzung aller Anbaupläne aus. Für alle Getreidesorten zusammen erwartet der IGC 2020/21 ein Produktionsplus von 2% ggü. Vj., was einem neuen Rekord entspricht. Das hohe Defizit am Maismarkt 2019/20 führt aber zu niedrigeren globalen Anfangsbeständen in der neuen Saison. Auch in 2020/21 dürfte es infolge der steigenden Nachfrage zu einem geringfügigen, Abbau der globalen Bestände kommen.

Am Weizenmarkt erwartet der IGC für 2020/21 einen weiteren Überschuss von 9 Mio. Tonnen.

Am Maismarkt soll 2020/21 die Produktion um rund 40 Mio. Tonnen steigen, besonders in den USA. Die Nachfrage wird ebenfalls höher angesetzt, so soll es 2020/21 zu einem weiteren Defizit (15 Mio. Tonnen) kommen.

Der Sojabohnenmarkt soll nach dem Defizit der laufenden Saison (geschätzt 17 Mio. Tonnen) in der Saison 2020/21 einen geringfügigen Überschuss aufweisen. Die Nachfrage soll nur gering zulegen, die Produktion dagegen stark steigen.