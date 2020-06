14:21 | 09.06.2020

Weitere Abflüsse aus den Gold-ETFs

Der Goldpreis liegt heute Morgen wieder bei 1.700 USD je Feinunze, konnte also die Verluste vom Freitag wieder aufholen. Die Gold-ETFs hatten gestern wieder (den dritten Tag in Folge) Abflüsse zu verzeichnen. Dies könnte auf Umschichtungen institutioneller Anleger in Aktien zurückzuführen sein, denn der überwiegende Teil der Abflüsse erfolgte im SPDR Gold Trust, der von dieser Anlegergruppe genutzt wird. Heute und morgen berät die Fed über den weiteren geldpolitischen Kurs, die Ergebnisse werden morgen Abend auf einer Pressekonferenz bekanntgeben. Dabei dürfte der bisherige Kurs bestätigt werden.

Platin

Die Platin-ETFs hatten zuletzt an fünf aufeinanderfolgenden Tagen Zuflüsse von 37,4 Tsd. Unzen zu verzeichnen, dabei waren es gestern 13 Tsd. Unzen. Dies spielte eine Rolle beim gestrigen Preisanstieg auf 840 USD je Feinunze (+ gut 2%). Dem gegenüber stehen jedoch Abflüsse von gut 140 Tsd. Unzen seit Jahresbeginn.