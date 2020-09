15:17 | 22.09.2020

Weiterer Preisrückgang bei Kaffee Arabica

Über die letzte Woche war bei Kaffee der Sorte Arabica ein 14%iger Verlust zu verzeichnen, gestern setzte sich der Rückgang fort. Der Preis liegt jetzt wieder bei 112 US-Cent je Pfund und damit so hoch wie vor rund 1½ Monaten. Auch der Preis für die Sorte Robusta gab während der letzten Woche mehr als 5% nach. Mit den Nachrichten war der zwischenzeitliche schnelle Preisanstieg bei Arabica (bis auf über 130 US-Cent je Pfund) kaum zu erklären. Für die Blüte zur Ernte 2021/22 sind zwar ausreichende Niederschläge nötig, jedoch ist der Zeitpunkt für diesbezüglich ernsthafte Besorgnis noch verfrüht. Mit der Vorhersage von Niederschlägen gab der Preis dann nach. Nun ist der Blick des Marktes wieder stärker auf die in Brasilien eingebrachte Rekordernte gerichtet. Beim vorangegangenen starken Preisanstieg dürften auch die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer eine Rolle gespielt haben. Die Marktpositionierung dieser Anlegergruppe drehte bei Arabica Anfang August in den Netto-Long-Bereich. Seitdem wurden die Netto-Long-Positionen beständig ausgebaut. Seit letztem Dienstag (Stichtag der letzten Berichtswoche) dürfte es hier zu einer Gegenbewegung gekommen sein. Eine weitere Rolle dürfte beim jüngsten Preisrückgang dem Brasilianischen Real zukommen. Dieser wurde beginnend im August deutlich stärker. Seit einer Woche aber büßte er gegenüber dem USD (in dem die Kaffeepreise an den Börsen in New York (Arabica) und London (Robusta) angegeben werden) an Wert ein. Die Anbieter aus Brasilien dürften infolge des höheren Erlöses in lokaler Währung mehr Ware auf den Markt bringen.