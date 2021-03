15:07 | 22.03.2021

Weizenpreis auf dem niedrigsten Stand seit Ende Dezember – Maispreis nahe am 7½-Jahreshoch vom Februar

Seit der Weizenpreis in Chicago vor einem Monat fast wieder sein im Januar verzeichnetes ½-Jahreshoch erreicht hatte, kam es wieder zu einer Abwärtsbewegung. Am Freitag schloss Weizen bei 627 US-Cent, was dem niedrigsten Stand seit Ende Dezember entspricht. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf positive Nachrichten zur Witterung in wichtigen Anbaugebieten. Infolge dessen besteht die Hoffnung auf eine ausreichende Versorgung in der kommenden Saison 2021/22. Die Wachstumsbedingungen für Wintergetreide sind in der EU und auch in der Schwarzmeerregion insgesamt befriedigend. Auch in den US Plains kam es nach den zuletzt erfolgten Niederschlägen zu einer Verbesserung. Den jüngsten CFTC-Daten ist eine zunehmende Skepsis der kurzfristig orientierten Marktteilnehmer hinsichtlich der weiteren Preisentwicklung zu entnehmen. Diese Anlegergruppe baute in der letzten Berichtswoche ihre Netto-Long-Positionen um gut 10 Tsd. auf nur noch gut 12 Tsd. Kontrakte ab.

Der Maispreis in Chicago dagegen beendete die letzte Woche bei 558 US-Cent je Scheffel im Plus. Damit liegt der Preis nahe des Anfang Februar verzeichneten 7½-Jahreshochs. Für Auftrieb sorgten chinesische Käufe von US-Ware. Diese summierten sich in der vergangenen Woche auf fast 4 Mio. Tonnen. Der chinesischen Zollbehörde zufolge verfünffachten sich in den ersten beiden Monaten die Maiseinfuhren Chinas (4,8 Mio. Tonnen) gegenüber dem Vorjahr. Die kurzfristig orientierten Marktteilnehmer weiteten ihre Netto-Long-Positionen zuletzt auf rund 361 Tsd. Kontrakte aus, was einem neuen Höchststand seit 2011 entspricht.