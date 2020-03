14:46 | 12.03.2020

Weizenpreis kann sich relativ gut behaupten

Die Coronavirus-Krise hat in den letzten Tagen auch zu Druck auf die Weizenpreise geführt, die sich jedoch im Vergleich zu den übrigen Rohstoffen relativ gut behaupten können. Der Preis für Weizen an der CBOT liegt bei etwas über 500 US-Cent je Scheffel, für Weizen an der Euronext in Paris bei 177 EUR je Tonne. Beide Weizenpreise haben damit das niedrigste Niveau seit Anfang November 2019 erreicht. Dass der Druck nicht stärker ist, dürfte auf die angespannte Marktlage in den Exportländern zurückzuführen sein. Außerdem dürfte die virusbedingte Belastung bei der Nachfrage bei Weizen geringer sein als bei vielen Industrierohstoffen. Grund ist der hohe Anteil der Verarbeitung zu Nahrungsmitteln, also Grundbedarf. Die französische Agrarbehörde FranceAgriMer sieht bislang noch keine Auswirkungen des Coronavirus auf die Nachfrage aus Frankreich. Sie hob die Prognose für die französischen Weichweizenexporte in Länder außerhalb der Europäischen Union im laufenden Erntejahr 2019/20 leicht auf 12,7 Mio. Tonnen an. Die Exportmenge würde so im Vorjahresvergleich um 31% steigen.