16:39 | 25.01.2021

Zinnpreis auf 6,5-Jahreshoch – Weiterhin Unterversorgung zu erwarten

Am Freitag konnten die Metallpreise am Nachmittag ihre zwischenzeitlichen Verluste aufholen, zum Wochenbeginn legen sie weiter zu.

Zinn erreicht heute Morgen mit über 22.500 USD je Tonne ein 6½-Jahreshoch. Der Preis stieg inzwischen seit 12 Wochen in Folge. Treiber sind derzeit die starke Nachfrage und das nicht ausreichende Angebot. Gemäß Daten bzw. Einschätzungen des World Bureau of Metal Statistics und der International Tin Association bestand am globalen Zinnmarkt in 2020 ein Angebotsdefizit und auch in diesem Jahr wird es bei einer Unterversorgung bleiben. Für eine starke Nachfrage sorgen momentan besonders die Elektronikindustrie, dort wird Zinn als Lötmittel eingesetzt. Die Elektronikindustrie profitiert von der Corona-Krise, etwa durch Home Office. Die Nachfrage zum Löten macht rund die Hälfte der gesamten Zinnnachfrage aus. Die LME-Vorräte gingen mittlerweile auf 1.020 Tonnen (niedrigstes Niveau seit Mai 2019) zurück und liegen damit unweit eines 30-Jahrestiefs. Dazu sind noch 390 Tonnen zur Auslieferung aus den LME-Lagerhäusern abgerufen. In den SHFE-Lagerhäusern lagern aktuell rund 5.150 Tonnen. Auf langfristige Sicht dürfte die Zinnnachfrage von einigen Zukunftstrends (Elektroautos etc.) profitieren, wozu ein höheres Angebot nötig wäre. Vom größten globalen Zinnexporteur Indonesien wurde in 2020 mit 65,6 Tsd. Tonnen Zinn die geringste Menge seit 4 Jahren exportiert. Das hohe Preisniveau sollte jedoch die Hersteller und Exporteure zu einer höheren Produktion und höheren Ausfuhren motivieren.