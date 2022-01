15:23 | 11.01.2022

Zuckerpreis unter Druck

Gestern erreichte der Rohzuckerpreis zwischenzeitlich bei 17,6 US-Cent je Pfund ein 5½-Monatstief. Mitte November lag der Preis noch bei 20,7 US-Cent (15% höher). Während der Rückgang zunächst noch im Einklang mit den Ölpreisen erfolgte, koppelte sich Zucker zuletzt von der Ölpreisentwicklung ab. Dass sich der Preisrückgang bei Zucker fortsetzte, überrascht zunächst. Mit den gestiegenen Ölpreisen erhöhte sich nämlich auch die Attraktivität für die Ethanolherstellung. In Brasilien steht Ethanol in direkter Konkurrenz zu Zucker. Allerdings: Dort beginnt das neue Verarbeitungsjahr offiziell im April, so sind momentan nur wenige Zuckermühlen in Betrieb, welche auf die Preisveränderung reagieren könnten. Des weiteren führen Marktbeobachter auch die verbesserten Angebotsaussichten an. In den nächsten zehn Tagen wird in den brasilianischen Zuckerrohr-Anbaugebieten Regen erwartet mit infolge besseren Aussichten für die kommende Ernte. Auch liefen die Zuckerrohrernten in Indien und Thailand gut an. Bislang wurde in beiden Ländern mehr Zucker produziert als zum entsprechenden Vorjahreszeitpunkt. Damit erhöht sich auch das Exportpotenzial.