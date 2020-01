15:39 | 29.01.2020

Zustand der US-Winterweizenpflanzen hat sich verschlechtert

In wichtigen US-Anbaustaaten hat sich der Zustand der Winterweizenpflanzen verschlechtert. So werden in Kansas (größter Weizenstaat) 34% der Pflanzen (- 6 Prozentpunkte) als gut oder sehr gut eingestuft. Auch in Oklahoma und Colorado verschlechterte sich der Zustand. In den nördlicheren Anbaugebieten dagegen liegt der Anteil der als gut oder sehr gut bewerteten Pflanzen bei über 70%. Die Schäden durch Frost oder Wind sollen bislang gering sein. Allerdings besteht das Risiko von Frostschäden, sollte es nach der milden Witterung zu einem Frosteinbruch kommen. Das gleiche Risiko sieht die Prognoseeinheit MARS der EU-Kommission für Europa. Seit Anfang Dezember war es in den nördlichen und östlichen Teilen Europas so warm wie nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Allerdings konnten sich die spät ausgebrachten Pflanzen bei der milden Witterung besser entwickeln. In vielen Teilen Europas ist die anhaltende Trockenheit weiter problematisch. Derzeit sieht MARS vorerst keine große Frostgefahr. Ein Risiko stellen jedoch mögliche Pflanzenkrankheiten, die nach einem milden Winter meist verstärkt auftreten, dar.