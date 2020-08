12:22 | 27.08.2020

AGORA DIRECT: Wirtschafts- und Finanztermine vom 27.8.20

Australien – Nation of Commonwealth

03:30 private Investitionstätigkeit 2.Quartal 2020 Japan

06:30 All Industry Activity Index Jun.20

08:00 Maschinenwerkzeugaufträge Jul.20 Schweiz

07:45 Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal 2020 Deutschland – EU-Mitglied

08:00 Umsatz der Wirtschaft, Jul.20 Frankreich – EU-Mitglied

08:45 Geschäftsklima Aug.20

08:45 Produzentenvertrauen Aug.20 Italien – EU-Mitglied

10:00 Industrieaufträge Jun.20 Europäische Union (EU)

10:00 Geldmenge M3 Jul.20

10:00 Privatkredite Jul.20 USA

14:30 Bruttoinlandsprodukt 2. Quartal 2020

14:30 Privater Konsum 2. Quartal 2020

14:30 wöchentl. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

15:10 Rede d. Fed-Präsidenten

16:00 Schwebende Hausverkäufe Jul.20

16:30 wöchentl US-Erdgasmarktbericht Canada – Nation of Commonwealth

14:30 Leistungsbilanzsaldo 2.Quartal 2020 MARKTRELEVANTE UNTERNEHMENSTERMINE

ab 06:00 Dividendenabschläge Allstate Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Corning Inc.

ab 06:00 Dividendenabschläge Fortive Corp.

ab 06:00 Dividendenabschläge Kraft Heinz Co.

ab 06:00 Dividendenabschläge Nextera Energy Inc.

ab 07:00 Baloise Quartalszahlen

ab 07:00 Bouygues Quartalszahlen

ab 07:00 Consus Real Estate AG Quartalszahlen

ab 07:00 DATRON AG Quartalszahlen

ab 07:00 DekaBank Quartalszahlen

ab 07:00 Delivery Hero SE Quartalszahlen

ab 07:00 EDAG Engineering Group AG Quartalszahlen

ab 07:00 Einhell Germany AG Quartalszahlen

ab 07:00 EVN AG Quartalszahlen

ab 07:00 EWE Quartalszahlen

ab 07:00 Fielmann AG Quartalszahlen

ab 07:00 Francotyp-Postalia Holding AG Quartalszahlen

ab 07:00 Givaudan Quartalszahlen

ab 07:00 GK Software AG Quartalszahlen

ab 07:00 Instone Real Estate Group AG Quartalszahlen

ab 07:00 IVU Traffic Technologies AG Quartalszahlen

ab 07:00 KAP AG Quartalszahlen

ab 07:00 MPC Münchmeyer Peters.Cap.AG Quartalszahlen

ab 07:00 Nabaltec AG Quartalszahlen

ab 07:00 NordLB Quartalszahlen

ab 07:00 Rolls-Royce Quartalszahlen

ab 07:00 Schoeller-Bleckmann Quartalszahlen

ab 07:00 Sunrise Quartalszahlen

ab 07:00 Vita 34 AG Quartalszahlen

ab 07:00 WCM Beteil.u.Grundbesitz AG Quartalszahlen

ab 10:00 CA Immobilien Anlagen AG Pressekonferenz

ab 10:00 Daldrup & Söhne AG Hauptversammlung

ab 10:00 Deusche Post Hauptversammlung

ab 10:00 Fresenius Medical Care KGaA Hauptversammlung

ab 10:00 Heckler & Koch Hauptversammlung

ab 10:00 Jungheinrich AG Hauptversammlung

ab 10:00 LANXESS AG Hauptversammlung

ab 10:00 VMware Inc. Analystenveranstaltung

ab 13:30 Coty Quartalszahlen

ab 13:30 HP Inc. Quartalszahlen

ab 13:30 Tiffany Quartalszahlen